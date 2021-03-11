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2020 год стал самым смертоносным за всю историю США - Politico

10:00 11.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прошедший 2020 год стал самым смертоносным за всю историю Соединенных Штатов. Об этом в среду со ссылкой на данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США сообщила газета Politico.

По информации CDC, около 400 тыс. американцев стали жертвами нового коронавируса в 2020 году, что обеспечило 15-процентный рост общего количества смертей в США. Как уточнили в ведомстве, заражение коронавирусом стало третьей по частоте причиной смерти американцев в прошедшем году, уступив место только сердечно-сосудистым заболеваниям и раку.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, всего за время пандемии на территории США коронавирусом заразились более 29 млн человек, более 529 тыс. умерли. На данный момент более 31 млн американцев получили обе дозы вакцины.

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