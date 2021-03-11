Google намеревается брать налоги с доходов блогеров, работающих на YouTube
10:20 11.03.2021 Источник: Коммерсант.ru
Требования американской компании могут спровоцировать отток ее аудитории на альтернативные площадки, предупреждают эксперты. Коммерсантъ
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