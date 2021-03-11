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Google намеревается брать налоги с доходов блогеров, работающих на YouTube

10:20 11.03.2021 Источник: Коммерсант.ru

Американская Google хочет брать налоги с доходов блогеров, работающих на YouTube, включая россиян. Компания объясняет это изменениями в налоговом законодательстве США, согласно которым она обязана удерживать налоги с доходов, полученных авторами каналов от зрителей из США. Новые требования Google появились на фоне информации о том, что российские власти хотят обязать иностранные интернет-компании, включая YouTube, выплачивать НДФЛ за российских блогеров, зарабатывающих на рекламе.

Требования американской компании могут спровоцировать отток ее аудитории на альтернативные площадки, предупреждают эксперты.  Коммерсантъ

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