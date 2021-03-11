Доходы РФ от экспорта нефти в январе упали на 42,8%, до $5,7 млрд - ФТС

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем экспорта российской нефти в стоимостном выражении снизился в январе 2021 года на 42,8% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составил $5,7 млрд, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Физической объем экспорта российской нефти за отчетный период сократился на 27,1% - до 15,8 млн тонн.