В одном из районов Махачкалы введен режим КТО
11:05 11.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Режим контртеррористической операции введен в Советском районе Махачкалы, сообщили ТАСС в четверг в оперативном штабе региона.
Неизвестные оказали вооруженное сопротивление силовикам в Махачкале при проверке данных о подготовке террористических преступлений. "11 марта в 10:15 начальником управления ФСБ России по Республике Дагестан принято решение о введении правового режима КТО в административных границах Советского района Махачкалы", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в ходе проверки оперативной информации о возможной подготовке преступления террористической направленности неизвестными лицами оказано вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.
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