В одном из районов Махачкалы введен режим КТО

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Режим контртеррористической операции введен в Советском районе Махачкалы, сообщили ТАСС в четверг в оперативном штабе региона.

Неизвестные оказали вооруженное сопротивление силовикам в Махачкале при проверке данных о подготовке террористических преступлений. "11 марта в 10:15 начальником управления ФСБ России по Республике Дагестан принято решение о введении правового режима КТО в административных границах Советского района Махачкалы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ходе проверки оперативной информации о возможной подготовке преступления террористической направленности неизвестными лицами оказано вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.