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Африканец пытался за взятку провести через Внуково людей с поддельными документами - ФСБ

12:00 11.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гражданин одной из африканских стран задержан при попытке дать взятку пограничнику в аэропорту Внуково и провести через контроль пятерых своих соотечественников с поддельными документами. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

"Федеральной службой безопасности России во взаимодействии со Следственным комитетом пресечен канал незаконной миграции. При попытке дачи взятки должностному лицу отряда пограничного контроля ФСБ России в международном аэропорту Внуково задержан гражданин одной из африканских стран", - сообщили в ФСБ. Он рассчитывал за деньги организовать беспрепятственное прохождение всех видов контроля пятью соотечественниками. Они следовали транзитом через территорию России с поддельными документами.

В ФСБ сообщили, что Московским межрегиональным следственным управлением на транспорте СК возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки должностному лицу"). В отношении африканца избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Также решается о возбуждении уголовного дела по ст. 322.1 УК РФ ("Организация незаконной миграции").

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