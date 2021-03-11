В России за сутки выявили 9 270 заразившихся коронавирусом
12:05 11.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 9 270, общее количество инфицированных достигло 4 360 823. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием. В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,21%.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 14 006, до 3 959 533. Доля выздоровевших, согласно данным штаба, увеличилась до 90,8% от общего количества заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 459 против 466 днем ранее. Всего от инфекции умерли 90 734 пациента. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до 2,08%, следует из данных штаба.
Новости
- 13:20 11.03.2021
- Неизвестный с ружьем удерживает до двух человек в магазине в Северодвинске - источник
- 13:05 11.03.2021
- Затонувший у берегов Румынии сухогруз не является российским - Росморречфлот
- 13:00 11.03.2021
- В Северодвинске один человек взят в заложники
- 12:32 11.03.2021
- Российский сухогруз затонул в Черном море вблизи румынского порта, есть погибшие
- 12:20 11.03.2021
- Профицит внешнеторгового баланса РФ в январе упал на 34,9%, до $9,7 млрд
- 12:00 11.03.2021
- Африканец пытался за взятку провести через Внуково людей с поддельными документами - ФСБ
- 11:32 11.03.2021
- СК возбудил дело против Михаила Хачатуряна за насилие и побои в отношении дочерей
- 11:20 11.03.2021
- Возможное убежище Гитлера нашли на Канарах
- 11:05 11.03.2021
- В одном из районов Махачкалы введен режим КТО
- 11:00 11.03.2021
- Доходы РФ от экспорта нефти в январе упали на 42,8%, до $5,7 млрд - ФТС
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать