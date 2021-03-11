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В России за сутки выявили 9 270 заразившихся коронавирусом

12:05 11.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 9 270, общее количество инфицированных достигло 4 360 823. Об этом сообщили журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием. В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,21%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 14 006, до 3 959 533. Доля выздоровевших, согласно данным штаба, увеличилась до 90,8% от общего количества заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 459 против 466 днем ранее. Всего от инфекции умерли 90 734 пациента. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до 2,08%, следует из данных штаба.

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