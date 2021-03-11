Профицит внешнеторгового баланса РФ в январе упал на 34,9%, до $9,7 млрд
12:20 11.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Положительное сальдо внешней торговли РФ в январе 2021 года сложилось на уровне $9,7 млрд, что на 34,9% (или $5,2 млрд) ниже показателя за январь 2020 года. Об этом говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
Экспорт товаров из РФ за отчетный период составил $26,6 млрд (-14,9% в годовом выражении), импорт - $16,8 млрд (+3%).
В целом внешнеторговый оборот РФ за отчетный период снизился на 8,7% - до $43,4 млрд.
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