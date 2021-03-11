В 10% проверенных российских школ дают продукты, запрещенные нормами - Роспотребнадзор
14:00 11.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кондитерские и колбасные изделия, не разрешенные санитарными нормами, остались в меню 10% школ, проверенных Роспотребнадзором. Об этом сообщила в четверг заместитель руководителя ведомства Ирина Брагина.
"Мы видим нерешенные вопросы - у нас остаются в меню кондитерские и выпечные изделия, колбасные изделия, которые не разрешены санитарными нормами, в 10% от проверенных школ", - сказала Брагина в Госдуме на заседании рабочей группы по парламентскому контролю за обеспечением школьников начальных классов бесплатным горячим питанием.
Она напомнила, что сейчас идет проверка организации горячего питания в школах. До конца года планируется проверить все школы. "Сейчас [не готовых] школ уже меньше 300 - по 10 субъектам остаются, где сроки, определенные дорожными картами, еще позволяют им улучшить материально- техническую базу", - сказала Брагина.
"Мы уже оценили более 20 тыс. меню по пищевой и биологической ценности, в том числе школьных завтраков и обедов. Должны сказать, что мы видим положительную динамику, начиная с октября", - добавила замглавы Роспотребнадзора.
Итоги проверки показали, что снизилось число фактов занижений порций - до 1,6%. Также зафиксировано увеличение в два раза количества фруктов в завтраках и обедах учащихся 1-4-х классов, овощей - в полтора раза.
В январе 2020 года в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию Путин предложил сделать бесплатным горячее питание для учеников начальной школы. Он отметил, что такое питание ученики начальных классов в школах, технически готовых к этому, должны начать получать с 1 сентября 2020 года, по всей стране - не позднее 1 сентября 2023 года.
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