Российский сухогруз затонул в Черном море вблизи румынского порта, есть погибшие
12:32 11.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российское судно с 13 моряками на борту затонуло в четверг в Черном море на расстоянии 70 морских миль от румынского порта Констанца. Об этом сообщило агентство Аджерпрес.
Согласно информации агентства, один из моряков на борту сухогруза погиб.
В настоящее время проходит операция по спасению членов экипажа, в которой участвуют несколько румынских спасательных судов. Румынское агентство по спасению человеческих жизней на море (ARSVOM) направило к месту катастрофы принадлежащее ему судно Artemis.
Согласно ARSVOM, море в районе происшествия неспокойно, высота волн достигает 4 метров.
О пункте назначения судна и характере груза не сообщается.
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