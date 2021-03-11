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Российский сухогруз затонул в Черном море вблизи румынского порта, есть погибшие

12:32 11.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российское судно с 13 моряками на борту затонуло в четверг в Черном море на расстоянии 70 морских миль от румынского порта Констанца. Об этом сообщило агентство Аджерпрес.

Согласно информации агентства, один из моряков на борту сухогруза погиб.

В настоящее время проходит операция по спасению членов экипажа, в которой участвуют несколько румынских спасательных судов. Румынское агентство по спасению человеческих жизней на море (ARSVOM) направило к месту катастрофы принадлежащее ему судно Artemis.

Согласно ARSVOM, море в районе происшествия неспокойно, высота волн достигает 4 метров.

О пункте назначения судна и характере груза не сообщается.

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