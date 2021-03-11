В Северодвинске один человек взят в заложники

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция оцепила место в Северодвинске, где, по предварительным данным, произошел захват заложника, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Северодвинска.

"По предварительным данным, взят в заложники человек - в районе магазина "Полярный" или в самом магазине. По району дана рекомендация образовательным учреждениям не выпускать детей на улицу, район оцеплен", - сказали в пресс- службе.