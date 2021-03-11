Затонувший у берегов Румынии сухогруз не является российским - Росморречфлот
13:05 11.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сухогруз, затонувший в Черном море у берегов Румынии, не был российским: он принадлежит иностранной компании, а экипаж состоит из граждан Украины. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росморречфлота.
"Сухогруз ходит под флагом Коморских островов, принадлежит эстонской компании. Экипаж состоит из граждан Украины. Граждан России на борту судна нет", - сказал собеседник агентства. Судно, построенное в 1973 году, шло с грузом угля из Ростова-на-Дону в румынскую Констанцу.
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