Затонувший у берегов Румынии сухогруз не является российским - Росморречфлот

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сухогруз, затонувший в Черном море у берегов Румынии, не был российским: он принадлежит иностранной компании, а экипаж состоит из граждан Украины. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

"Сухогруз ходит под флагом Коморских островов, принадлежит эстонской компании. Экипаж состоит из граждан Украины. Граждан России на борту судна нет", - сказал собеседник агентства. Судно, построенное в 1973 году, шло с грузом угля из Ростова-на-Дону в румынскую Констанцу.