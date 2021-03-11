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Президент Армении не подписал предложение Пашиняна о назначении нового главы Генштаба

13:32 11.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Армении Армен Саркисян принял решение не подписывать предложение премьер-министра Никола Пашиняна о назначении Артака Давтяна новым главой Генштаба ВС и вернуть его с возражениями. Об этом в четверг сообщила пресс-служба президентского аппарата.

"Президент Армен Саркисян со своими возражениями вернул предложение премьер-министра о назначении Артака Давтяна начальником Генерального штаба Вооруженных сил", - отмечается в сообщении президентской пресс-службы.

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