Неизвестный с ружьем удерживает до двух человек в магазине в Северодвинске - источник

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неизвестный с ружьем удерживает одного или двух сотрудников компании микрозаймов в Северодвинске в помещении магазина "Полярный", сообщил ТАСС в четверг источник в правоохранительных органах.

"Человек с ружьем удерживает в заложниках двух специалистов организации микрозаймов, возможно, одного. Район оцеплен", - сказал собеседник агентства.