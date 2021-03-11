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Неизвестный с ружьем удерживает до двух человек в магазине в Северодвинске - источник

13:20 11.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неизвестный с ружьем удерживает одного или двух сотрудников компании микрозаймов в Северодвинске в помещении магазина "Полярный", сообщил ТАСС в четверг источник в правоохранительных органах.

"Человек с ружьем удерживает в заложниках двух специалистов организации микрозаймов, возможно, одного. Район оцеплен", - сказал собеседник агентства.

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