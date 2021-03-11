Захвативший заложницу в Северодвинске мужчина задержан- источник

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мужчину, который в четверг захватил заложницу в микрокредитной организации в Северодвинске, задержали, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Задержали", - сказал он.

Женщина, взятая в заложницы в районе офиса компании микрозаймов в Северодвинске, жива, данных о ее состоянии пока нет, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Она жива, состояние [ее здоровья] пока неизвестно", - сказал собеседник агентства.

На данный момент злоумышленник, захвативший заложницу, задержан. По предварительным данным, причиной захвата стало количество долгов у мужчины, добавил источник.