Захвативший заложницу в Северодвинске мужчина задержан- источник
14:12 11.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мужчину, который в четверг захватил заложницу в микрокредитной организации в Северодвинске, задержали, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
"Задержали", - сказал он.
Женщина, взятая в заложницы в районе офиса компании микрозаймов в Северодвинске, жива, данных о ее состоянии пока нет, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
"Она жива, состояние [ее здоровья] пока неизвестно", - сказал собеседник агентства.
На данный момент злоумышленник, захвативший заложницу, задержан. По предварительным данным, причиной захвата стало количество долгов у мужчины, добавил источник.
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