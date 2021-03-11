В Дагестане ликвидирован боевик, планировавший теракт - НАК

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Боевик, планировавший теракт, ликвидирован в ходе контртеррористической операции в Махачкале. Как сообщили ТАСС в информационном центре Национального антитеррористического комитета, у боевика обнаружены автомат и пояс смертника.

"11 марта, в ходе проведения контртеррористической операции по пресечению подготовки совершения террористического акта в Дагестане, оказавший вооруженное сопротивление бандит нейтрализован. На месте перестрелки обнаружены автомат, большое количество боеприпасов к нему и готовое к применению самодельное взрывное устройство в виде "пояса смертника"", - сообщили в НАК.