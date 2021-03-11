Изваяние Трампа в образе Будды продает китайский интернет-магазин

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Статуя Трампа в образе Будды стала хитом продаж в одном из китайских интернет-магазинов. Необычный товар продается в двух размерах: высотой 1,5 метра и стоимостью 153 доллара, а также высотой четыре метра за 613 долларов, пишет газета The Global Times.

Как отмечается, в описании статуэтки говорится: «Верните вашей компании былое величие». Эта фраза отсылает к лозунгу Дональда Трампа в период предвыборной кампании «Сделаем Америку снова великой».

Объявление было размещено мебельным производителем из Сямыня, провинция Фуцзянь. Статуя изображает Трампа с умиротворенным выражением лица и руками, которые лежат на коленях, в позе, напоминающей традиционные статуи Будды, встречающиеся в храмах Китая.

Продавец товара рассказал журналистам, что идея сделать статую Будды в образе Трампа пришла к нему, когда он впервые услышал его. Кроме того, мужчину вдохновило то, что бывший американский президент часто заявлял, что знает вещи лучше, чем кто-либо другой.

«Многие приобрели мое изделие ради забавы», – сказал продавец. По словам мужчины, он сделал 100 статуй, но получил гораздо больше заказов на нее. mir24.tv