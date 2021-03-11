ФНБ по итогам 2021 г. может быть пополнен более чем на 2 трлн рублей - Минфин РФ
15:12 11.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дополнительные нефтегазовые доходы бюджета в 2021 г. превысят 2 трлн рублей при сохранении текущих цен на нефть, по итогам года они будут перечислены в Фонд национального благосостояния (ФНБ), сообщает Минфин РФ.
"При сохранении текущих уровней нефтяных котировок и валютного курса рубля дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в 2021 году превысят 2 трлн рублей. По итогам года эти средства будут перечислены в Фонд национального благосостояния", - сообщает министерство.
НОВОСТИ
- 22:40 09.03.2021
- Франция проводит военные учения в космосе
- 09:32 05.03.2021
- Китай в 2021 году увеличит оборонный бюджет на 6,8%, до $209 млрд - доклад
- 19:20 04.03.2021
- Девять военных погибли при крушении вертолета на востоке Турции
- 12:05 04.03.2021
- Военные КНР отработали высадку морского десанта на спорных островах
- 12:05 03.03.2021
- Турция рассматривает возможность приобретения у РФ второго полка С-400 - оборонпром
- 10:20 01.03.2021
- Отношения между Китаем и РФ в военной области поддерживают глобальный мир, считают в Минобороны КНР
- 10:00 28.02.2021
- США и Канада планируют модернизировать сеть военных спутников и радаров в Арктике - СМИ
- 16:00 26.02.2021
- Россия поставит в Киргизию С-300 и беспилотники
- 09:00 26.02.2021
- США нанесли авиаудар в Сирии
- 17:12 25.02.2021
- В Японии разрешили береговой охране стрелять по иностранным кораблям у островов Сенкаку
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать