ФНБ по итогам 2021 г. может быть пополнен более чем на 2 трлн рублей - Минфин РФ

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дополнительные нефтегазовые доходы бюджета в 2021 г. превысят 2 трлн рублей при сохранении текущих цен на нефть, по итогам года они будут перечислены в Фонд национального благосостояния (ФНБ), сообщает Минфин РФ.

"При сохранении текущих уровней нефтяных котировок и валютного курса рубля дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в 2021 году превысят 2 трлн рублей. По итогам года эти средства будут перечислены в Фонд национального благосостояния", - сообщает министерство.