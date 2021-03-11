Более 140 детей заболели в результате массового отравления в школе Барнаула

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 140 учеников школы №128 в Барнауле Алтайского края обратились к медикам с симптомами отравления. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии города.

"Всего к медикам за последнюю неделю обратились 144 ребенка", - сказали в пресс-службе.