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Китай сохранит автономию Гонконга по принципу "одна страна - две системы" - премьер

16:00 11.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Центральное руководство Китая намерено сохранить высокую степень автономии Гонконга и будет твердо придерживаться принципа "одна страна - две системы". Об этом заявил в четверг премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

"Мы намерены твердо и в полной мере придерживаться принципа "одна страна - две системы", при которой население Гонконга будет [обладать особыми правами], пользоваться высокой степенью автономии этого специального административного района", - сообщил он на пресс- конференции по итогам ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент).

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