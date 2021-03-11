Китай сохранит автономию Гонконга по принципу "одна страна - две системы" - премьер
16:00 11.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Центральное руководство Китая намерено сохранить высокую степень автономии Гонконга и будет твердо придерживаться принципа "одна страна - две системы". Об этом заявил в четверг премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.
"Мы намерены твердо и в полной мере придерживаться принципа "одна страна - две системы", при которой население Гонконга будет [обладать особыми правами], пользоваться высокой степенью автономии этого специального административного района", - сообщил он на пресс- конференции по итогам ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент).
НОВОСТИ
- 22:40 09.03.2021
- Франция проводит военные учения в космосе
- 09:32 05.03.2021
- Китай в 2021 году увеличит оборонный бюджет на 6,8%, до $209 млрд - доклад
- 19:20 04.03.2021
- Девять военных погибли при крушении вертолета на востоке Турции
- 12:05 04.03.2021
- Военные КНР отработали высадку морского десанта на спорных островах
- 12:05 03.03.2021
- Турция рассматривает возможность приобретения у РФ второго полка С-400 - оборонпром
- 10:20 01.03.2021
- Отношения между Китаем и РФ в военной области поддерживают глобальный мир, считают в Минобороны КНР
- 10:00 28.02.2021
- США и Канада планируют модернизировать сеть военных спутников и радаров в Арктике - СМИ
- 16:00 26.02.2021
- Россия поставит в Киргизию С-300 и беспилотники
- 09:00 26.02.2021
- США нанесли авиаудар в Сирии
- 17:12 25.02.2021
- В Японии разрешили береговой охране стрелять по иностранным кораблям у островов Сенкаку
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать