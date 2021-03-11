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НОВОСТИ

Большинство американцев считают, что Китай представляет для их страны большую угрозу, чем РФ

16:32 11.03.2021 Источник: Эхо Москвы

Большинство жителей США считают, что Китай представляет для их страны большую угрозу, чем Россия.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом Рональда Рейгана по заказу телекомпании Эн-би-си. Исследование проводилось в феврале с участием 2,5 тыс. чел.  Эхо Москвы

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