Большинство американцев считают, что Китай представляет для их страны большую угрозу, чем РФ

16:32 Источник: Эхо Москвы

Большинство жителей США считают, что Китай представляет для их страны большую угрозу, чем Россия.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом Рональда Рейгана по заказу телекомпании Эн-би-си. Исследование проводилось в феврале с участием 2,5 тыс. чел. Эхо Москвы