Большинство американцев считают, что Китай представляет для их страны большую угрозу, чем РФ
16:32 11.03.2021 Источник: Эхо Москвы
Большинство жителей США считают, что Китай представляет для их страны большую угрозу, чем Россия.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом Рональда Рейгана по заказу телекомпании Эн-би-си. Исследование проводилось в феврале с участием 2,5 тыс. чел. Эхо Москвы
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