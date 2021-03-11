"Ценовые удары" по россиянам нужно смягчать - Путин

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россияне не должны испытывать "ценовых ударов", необходимо применять специальные инструменты для их смягчения. Об этом заявил президент России Владимир Путин в четверг на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.

Глава государства подчеркнул, что важно соблюдать баланс интересов граждан и бизнеса. "Почему я достаточно жестко, может быть, разговаривал с коллегами из правительства? Удары ценовые не должны быть такими, как имели место быть. Надо и инструменты применять, и смягчать эти шаги", - пояснил он.