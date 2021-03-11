Ежемесячное пополнение ФНБ может достичь 180-200 млрд рублей - Путин

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин сообщил, что Фонд национального благосостояния (ФНБ) может ежемесячно пополняться на 180-200 млрд рублей.

"Ликвидные активы Фонда национального благосостояния превысили отметку в 7% ВВП, прогнозируется, что при сохранении текущей внешнеэкономической конъюнктуры фонд будет ежемесячно пополняться на 180-200 млрд рублей", - сказал глава государства в четверг на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.