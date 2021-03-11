Глава ДНР назвал деятельность Байдена как фактор обострения в Добассе

18:13 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин назвал деятельность президента США Джо Байдена одним из факторов обострения конфликта в Донбассе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте главы ДНР.

"В последнее время ситуация на линии соприкосновения обострилась, вызвано это рядом факторов, как внешних, так и внутренних. Внешние факторы - это президент Байден, который имел прямое отношение к "майдану" и государственному перевороту на Украине. Внутренние причины - сложная экономическая ситуация и политический кризис", - приводит слова Пушилина его пресс-служба.

По его словам, попытка Киева решить конфликт в Донбассе военным путем будет равнозначна самоубийству для властей страны. "Сейчас мы можем говорить о том, что в ДНР есть полноценная армия, а не разрозненные группы ополченцев, которые были в 2014 году. Нам точно есть что защищать: здесь наши семьи, наши дома, нам некуда уходить. Боевая подготовка, тренировки, учения, которые у нас проходят, позволяют говорить о серьезном ресурсе, который у нас есть", - сказал Пушилин.