СНБО Украины решил вернуть "Мотор Сич" государству
18:50 11.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение вернуть в госсобственность предприятие по производству авиационных двигателей "Мотор Сич". Об этом сообщил в четверг секретарь СНБО Алексей Данилов.
"Принято решение, что предприятие "Мотор Сич" в Запорожье будет возвращено украинскому народу", - сказал Данилов.
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