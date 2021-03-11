СНБО Украины решил вернуть "Мотор Сич" государству

18:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение вернуть в госсобственность предприятие по производству авиационных двигателей "Мотор Сич". Об этом сообщил в четверг секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Принято решение, что предприятие "Мотор Сич" в Запорожье будет возвращено украинскому народу", - сказал Данилов.