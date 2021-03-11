Депутаты Рады, голосовавшие в 2010-м году за договор по российскому флоту в Крыму, могут попасть пол статью

19:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поручил Службе безопасности страны (СБУ) выяснить обстоятельства подписания Харьковских соглашений 2010 года об условиях пребывания Черноморского флота РФ в Крыму. Ведомство допустило возможность предъявления депутатам Рады, голосовавшим за это решение, обвинений по статье о государственной измене, сообщил на брифинге в четверг секретарь СНБО Алексей Данилов по результатам заседания.

"Есть поручение СБУ выяснить обстоятельства того, каким образом эти 236 депутатов [Верховной рады] голосовали по этому вопросу", - отметил Данилов. Он добавил, что в случае необходимости будет расследование по делу о государственной измене против парламентариев.