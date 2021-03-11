Украина хочет получить должности в штабе НАТО

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина в рамках использования полученного статуса страны - партнера НАТО с расширенными возможности рассчитывает на назначение своих представителей на должности в штабе альянса, а также его командных структурах. Об этом заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина на встрече с командующим Cухопутных войск НАТО в Европе Роджером Клутье.

"Стороны обсудили стратегические векторы интеграции Украины в НАТО в военной сфере, в частности в рамках партнерства с расширенными возможностями (Enhanced Opportunities Partnership, EOP). Ольга Стефанишина сосредоточила внимание на том, что Украина делает все возможное для максимального использования статуса EOP: недавно президент Украины в своем письме представил генсекретарю НАТО соответствующую дорожную карту", - сообщила пресс-служба правительства Украины по результатам встречи Стефанишиной и Клутье. При этом указывается, что среди стратегических векторов интеграции Украины в альянс Стефанишина обозначила "назначения украинских представителей на должности в штабе НАТО, командных структурах и ведомствах".