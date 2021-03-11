Послание президента РФ готовится в очном формате - Песков

19:11 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, как ожидается, состоится в очном формате. Об этом ТАСС заявил в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы готовимся к очному формату", - сказал он.