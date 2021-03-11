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НОВОСТИ

Европе не стоит ждать поставки из США вакцины AstraZeneca - СМИ

19:55 11.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США уведомили Европейский союз о том, что в ближайшее время сообществу не стоит ожидать поставки вакцины компании AstraZeneca ("Астразенека") американского производства. Об этом в четверг сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники.

"США сообщили нам, что у них нет возможности поставлять вакцину AstraZeneca в ЕС", - приводит Рейтер слова высокопоставленного чиновника, принимающего участие в двусторонних переговорах на эту тему. Причины такого решения США не называются.

Представители британско-шведской компании AstraZeneca и администрации США отказались комментировать эту информацию агентству.

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