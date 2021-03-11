0
0
84
НОВОСТИ

IATA ожидает начала восстановления рынка авиаперевозок не раньше лета 2021

20:15 11.03.2021 Источник: Интерфакс

Международные пассажирские авиаперевозки, как ожидается, начнут восстанавливаться во втором квартале этого года, заявил глава Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Александр де Жюньяк сингапурской газете Straits Times.

По его словам, после открытия границ произойдет скачок туристических поездок. Восстановление в бизнес-сегменте будет происходить более медленными темпами, а общее количество путешественников к концу года все еще будет ниже уровня до начала пандемии COVID-19.

"Скорее всего, мы начнем наблюдать изменения в сфере авиаперевозок после мая или июня этого года, - сказал де Жюньяк. - Мы в IATA уже работаем со странами над разработкой и планированием протоколов и дорожных карт для открытия границ".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:50 11.03.2021
Введение экспортной пошлины на подсолнечное масло в МЭР не исключают
0
19
20:40 11.03.2021
Действие соглашения между сетями, производителями и государством заканчиваются - МЭР
0
43
20:20 11.03.2021
Оппозиционеры в Армении выдвинули условия переговоров с президентом Саркисяном
0
91
19:56 11.03.2021
Жители Подмосковья смогут с апреля воспользоваться рассрочкой по оплате доначислений за отопление
0
118
19:55 11.03.2021
Европе не стоит ждать поставки из США вакцины AstraZeneca - СМИ
0
123
19:20 11.03.2021
Украина хочет получить должности в штабе НАТО
0
180
19:11 11.03.2021
Послание президента РФ готовится в очном формате - Песков
0
192
19:05 11.03.2021
Депутаты Рады, голосовавшие в 2010-м году за договор по российскому флоту в Крыму, могут попасть пол статью
0
230
18:50 11.03.2021
СНБО Украины решил вернуть "Мотор Сич" государству
0
219
18:40 11.03.2021
Белоруссию не пустят на Евровидение из-за политически "подозрительной" песни
0
255

Возврат к списку