Жители Подмосковья смогут с апреля воспользоваться рассрочкой по оплате доначислений за отопление
19:56 11.03.2021
По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва для снижения финансовой нагрузки на население, вызванной возросшими объемами потребления тепловой энергии, жителям Подмосковья будет предоставлена возможность оплатить доначисления за коммунальную услугу «отопление» в рассрочку на 3 месяца, начиная с апреля текущего года.
«Воспользоваться данной рассрочкой для погашения доначисления за услугу «отопление» смогут все без исключения жители региона, - подчеркнул Антон Велиховский. министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области. - И те, кто оплачивают услугу «отопление» на протяжении всего календарного года равными долями, и те, кто производят оплату только в отопительный период».
Рассрочка на оплату корректирующих доначислений будет предоставлена по фактическому перерасчету за потребленную тепловую энергию. Эти начисления будут автоматически выставляться в Едином платежном документе равными долями в течение 3 месяцев с апреля по июнь - без подачи заявления.
«Если вы уже получили платежку с доначислением по услуге «отопление», у вас есть три месяца для оплаты, без начисления пени», - добавил Антон Велиховский.
МосОблЕИРЦ получает данные по фактическим объемам потребления от поставщиков ресурсов – теплоснабжающих организаций или управляющих компаний. После этого расчетный центр по поручению поставщика услуги производит начисления, учитывая объем потребления, тариф, общую площадь дома и площадь квартиры.
«МосОблЕИРЦ в платежных документах отразит доначисления за отопление не одной общей суммой, а с разбивкой по периодам. Для удобства жителей эта сумма в квитанциях с начислениями за март, апрель и май будет разделена на три равных доли. Таким образом в платежках за эти три месяца, помимо текущих начислений, жители увидят перерасчет за отопление за 2020 год. В столбце «перерасчеты» будет указана сумма ежемесячного доначисления – треть от общей суммы доначислений за отопление», - сказал генеральный директор ООО «МосОблЕИРЦ» Олег Савельев.
В случае, если в платежных поручениях жители обнаружат пени, им находимо будет обратиться в Главное управление Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области».
Напомним, что в соответствии с постановлением правительства РФ «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», потребитель платит за отопление одним из двух способов:
– в течение отопительного периода (1/7). При таком способе расчетов житель оплачивает услугу «отопление» только в отопительный период по показаниям приборов учёта, при этом суммы начислений могут меняться от месяца к месяцу т.к. привязаны к энергопотреблению, которое зависит от наружной температуры;
– равномерно в течение календарного года (1/12). Особенность этого способа расчета в том, что начисления производят за потребленное количество тепловой энергии в прошлом году. Поэтому, когда наступает следующий год, происходит корректировка. Т.е. считается, сколько потреблено тепловой энергии за прошлый год и сравнивают с тем количеством, за которое произошла оплата. По полученной разнице проводится корректировка в первом квартале следующего года за отчетным.
При возникновении дополнительных вопросов жители могут обратиться по телефонам расчетного центра ООО «МосОблЕИРЦ»: 8 (496) 245-15-99 и 8 (499) 444-01-00. При возникновении вопросов, связанный с качеством услуги «отопление», необходимо обращаться к поставщику услуги.
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