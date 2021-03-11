Жители Подмосковья смогут с апреля воспользоваться рассрочкой по оплате доначислений за отопление

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По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва для снижения финансовой нагрузки на население, вызванной возросшими объемами потребления тепловой энергии, жителям Подмосковья будет предоставлена возможность оплатить доначисления за коммунальную услугу «отопление» в рассрочку на 3 месяца, начиная с апреля текущего года.

«Воспользоваться данной рассрочкой для погашения доначисления за услугу «отопление» смогут все без исключения жители региона, - подчеркнул Антон Велиховский. министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области. - И те, кто оплачивают услугу «отопление» на протяжении всего календарного года равными долями, и те, кто производят оплату только в отопительный период».

Рассрочка на оплату корректирующих доначислений будет предоставлена по фактическому перерасчету за потребленную тепловую энергию. Эти начисления будут автоматически выставляться в Едином платежном документе равными долями в течение 3 месяцев с апреля по июнь - без подачи заявления.

«Если вы уже получили платежку с доначислением по услуге «отопление», у вас есть три месяца для оплаты, без начисления пени», - добавил Антон Велиховский.

МосОблЕИРЦ получает данные по фактическим объемам потребления от поставщиков ресурсов – теплоснабжающих организаций или управляющих компаний. После этого расчетный центр по поручению поставщика услуги производит начисления, учитывая объем потребления, тариф, общую площадь дома и площадь квартиры.

«МосОблЕИРЦ в платежных документах отразит доначисления за отопление не одной общей суммой, а с разбивкой по периодам. Для удобства жителей эта сумма в квитанциях с начислениями за март, апрель и май будет разделена на три равных доли. Таким образом в платежках за эти три месяца, помимо текущих начислений, жители увидят перерасчет за отопление за 2020 год. В столбце «перерасчеты» будет указана сумма ежемесячного доначисления – треть от общей суммы доначислений за отопление», - сказал генеральный директор ООО «МосОблЕИРЦ» Олег Савельев.

В случае, если в платежных поручениях жители обнаружат пени, им находимо будет обратиться в Главное управление Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области».

Напомним, что в соответствии с постановлением правительства РФ «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», потребитель платит за отопление одним из двух способов:

– в течение отопительного периода (1/7). При таком способе расчетов житель оплачивает услугу «отопление» только в отопительный период по показаниям приборов учёта, при этом суммы начислений могут меняться от месяца к месяцу т.к. привязаны к энергопотреблению, которое зависит от наружной температуры;

– равномерно в течение календарного года (1/12). Особенность этого способа расчета в том, что начисления производят за потребленное количество тепловой энергии в прошлом году. Поэтому, когда наступает следующий год, происходит корректировка. Т.е. считается, сколько потреблено тепловой энергии за прошлый год и сравнивают с тем количеством, за которое произошла оплата. По полученной разнице проводится корректировка в первом квартале следующего года за отчетным.

При возникновении дополнительных вопросов жители могут обратиться по телефонам расчетного центра ООО «МосОблЕИРЦ»: 8 (496) 245-15-99 и 8 (499) 444-01-00. При возникновении вопросов, связанный с качеством услуги «отопление», необходимо обращаться к поставщику услуги.