Оппозиционеры в Армении выдвинули условия переговоров с президентом Саркисяном

20:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оппозиционное "Движение за спасение родины" в Армении готово встретиться с президентом страны Арменом Саркисяном, призывающим стороны к диалогу 13 марта, но только для обсуждения отставки премьер-министра Никола Пашиняна и при условии прямой трансляции встречи. Об этом в четверг заявил координатор движения Ишхан Сагателян.

"Движение за спасение родины" готово провести встречу с президентом, премьером и парламентскими фракциями, [но] только чтобы обсудить дорожную карту отставки Пашиняна. Встреча может состояться только в парламенте, должен быть обеспечен прямой эфир", - сообщил Сагателян.