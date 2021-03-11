Действие соглашения между сетями, производителями и государством заканчиваются - МЭР
20:40 11.03.2021
Минэкономразвития рассчитывает, что после окончания действия соглашений с сетями и производителями по ценам на масло и сахар взаимодействие продолжится и позволит избежать роста цен, заявил глава министерства Максим Решетников. По его словам, соглашения продлеваться не будут.
"Да", - сказал Решетников журналистам, отвечая на вопрос, завершатся ли соглашения в марте без дальнейшего продления.
"Мы договариваемся и с сетями, и с производителями, что выход из соглашений не значит отмены всех ограничений, это не знак "Можно все". Это значит, что мы выходим из режима жестких ограничений, но и мониторинг, и взаимодействие продолжаются. И мы рассчитываем, что производители и сети поведут себя ответственно, и те диспропорции, которые накоплены, будут постепенно нивелироваться", - добавил министр.
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