Введение экспортной пошлины на подсолнечное масло в МЭР не исключают
20:50 11.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минэкономразвития не исключает, что правительство примет решение о введении экспортной пошлины на подсолнечное масло со следующего сезона, заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.
"Как раз по подсолнечному маслу мы склонны к тому, что, скорее, решение [о введении экспортной пошлины] будем принимать. То есть по параметрам и так далее, но со следующего сезона, чтобы срезать эти пики, дальнейший рост [цен]. Поймите, что угроза дальнейшего роста мировых продовольственных цен - она пока никуда не исчезла", - заявил министр, отвечая на вопрос о возможности введения экспортной пошлины на подсолнечное масло.
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