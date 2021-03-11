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НОВОСТИ

Компании Mercedes-Benz придется отозвать 264 тыс. машин из-за вероятности возгорания

21:03 11.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германский производитель Mercedes-Benz ("Мерседес-Бенц") отзывает более 264 тыс. автомобилей по всему миру из-за дефекта, который может привести к воспламенению машины. Об этом в четверг сообщила пресс-служба компании.

По данным Федерального автотранспортного ведомства ФРГ, отзыв касается 264 393 автомобилей C- и GLC-классов, произведенных в период с 2016 по 2020 г., в том числе 120 766 машин в самой Германии.

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