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Послы ЕС согласовали список персональных санкций за нарушение прав человека

21:30 11.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Послы 27 стран - членов Евросоюза согласовали новые санкции в отношении физических лиц, в том числе граждан России, ответственных, по мнению сообщества, за нарушения прав человека. Об этом корр. ТАСС сообщил в четверг источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС.

"Постоянные представители предварительно согласовали новый черный список по нарушению прав человека, куда вошли физические лица из разных стран, включая Китай, Ливию и Россию", - сказал он. По словам дипломата, ожидается, что это решение будет утверждено на ближайшем заседании министров иностранных дел стран ЕС, которое пройдет 22 марта.

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