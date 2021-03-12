0
0
4
НОВОСТИ

Генсек ООН обратил внимание, что ряд стран копят вакцины от COVID-19 и имеют место тайные сделки

22:35 11.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Массовое производство вакцины дает надежду на победу над пандемией коронавируса спустя год после ее начала, однако необходимо добиться справедливого распределения доз, чтобы действительно одолеть инфекцию. Об этом заявил в четверг генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Я очень обеспокоен тем, что бедные страны не получили еще ни одной дозы вакцины, в то время как богатые начали работу по полной вакцинации населения, - сказал он. - Мы стали свидетелями многочисленных примеров национализма при распределении вакцин и накоплении их запасов в зажиточных странах, а также тайных сделок с производителями. Такие действия не дают обеспечить всеобщий доступ к вакцинам".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

23:05 11.03.2021
США не собираются налаживать отношения с правительством Асада
0
90
21:30 11.03.2021
Послы ЕС согласовали список персональных санкций за нарушение прав человека
0
234
21:03 11.03.2021
Компании Mercedes-Benz придется отозвать 264 тыс. машин из-за вероятности возгорания
0
239
20:50 11.03.2021
Введение экспортной пошлины на подсолнечное масло в МЭР не исключают
0
230
20:40 11.03.2021
Действие соглашения между сетями, производителями и государством заканчиваются - МЭР
0
251
20:20 11.03.2021
Оппозиционеры в Армении выдвинули условия переговоров с президентом Саркисяном
0
273
20:15 11.03.2021
IATA ожидает начала восстановления рынка авиаперевозок не раньше лета 2021
0
255
19:56 11.03.2021
Жители Подмосковья смогут с апреля воспользоваться рассрочкой по оплате доначислений за отопление
0
281
19:55 11.03.2021
Европе не стоит ждать поставки из США вакцины AstraZeneca - СМИ
0
298
19:20 11.03.2021
Украина хочет получить должности в штабе НАТО
0
342

Возврат к списку