Генсек ООН обратил внимание, что ряд стран копят вакцины от COVID-19 и имеют место тайные сделки
22:35 11.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Массовое производство вакцины дает надежду на победу над пандемией коронавируса спустя год после ее начала, однако необходимо добиться справедливого распределения доз, чтобы действительно одолеть инфекцию. Об этом заявил в четверг генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
"Я очень обеспокоен тем, что бедные страны не получили еще ни одной дозы вакцины, в то время как богатые начали работу по полной вакцинации населения, - сказал он. - Мы стали свидетелями многочисленных примеров национализма при распределении вакцин и накоплении их запасов в зажиточных странах, а также тайных сделок с производителями. Такие действия не дают обеспечить всеобщий доступ к вакцинам".
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