Преследование оппозиции в РФ связано с усилением влияния силовиков на Путина - FT

09:00 Источник: Эхо Москвы

Преследование оппозиции в России связано с усилением влияния силовиков на Владимира Путина. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники в Кремле. Один из них признал, что сопротивляться этому давлению стало очень трудно.

Чиновник также отметил, что власти допустили «некоторые ошибки» в подходе к протестным митингам, и силовики действовали «очень жестко».

Как отмечает один из собеседников Financial Times, репрессии в России «не способствуют росту популярности, а только помогают сохранить власть».

Еще один источник в Кремле сказал, что проще ввести ОМОН в центр города, чем контролировать людей в TikTok. Эхо Москвы