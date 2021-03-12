Преследование оппозиции в РФ связано с усилением влияния силовиков на Путина - FT
09:00 12.03.2021 Источник: Эхо Москвы
Преследование оппозиции в России связано с усилением влияния силовиков на Владимира Путина. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники в Кремле. Один из них признал, что сопротивляться этому давлению стало очень трудно.
Чиновник также отметил, что власти допустили «некоторые ошибки» в подходе к протестным митингам, и силовики действовали «очень жестко».
Как отмечает один из собеседников Financial Times, репрессии в России «не способствуют росту популярности, а только помогают сохранить власть».
Еще один источник в Кремле сказал, что проще ввести ОМОН в центр города, чем контролировать людей в TikTok. Эхо Москвы
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