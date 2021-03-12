Новый тип вируса птичьего гриппа, видимо, будет передаваться от человека человеку - Попова

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый тип вируса птичьего гриппа A(H5N8), который был выявлен у нескольких россиян в феврале, вероятнее всего, скоро мутирует и сможет передаваться от человека человеку, сообщила в интервью ТАСС глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Прогноз о том, что это случится, имеет достаточно высокую степень вероятности. Это, скорее всего, случится. <...> Но мы увидели это раньше, чем наступила беда", - сказала она.