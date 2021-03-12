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Карьеру госслужащих хотели бы выбрать 37% россиян - исследование

10:05 12.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более трети россиян (37%) хотели бы иметь карьеру госслужащих. Желающих стать чиновниками больше всего в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Красноярске, меньше всего - в Казани, Уфе и Новосибирске, свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob, которые имеются в распоряжении ТАСС.

По данным опроса, стать чиновниками хотели бы 37% россиян, 44% не привлекает государственная служба. Мужчины мечтают о карьере чиновника чаще женщин: 40 против 34% соответственно.

"Среди жителей городов-миллионников карьера госслужащего чаще всего привлекает респондентов из Краснодара (63%), Ростова-на-Дону (57%) и Красноярска (56%). Хотел бы стать чиновником каждый второй житель Воронежа и Самары (по 50%). В Москве и Санкт-Петербурге желающих работать на государственной службе - по 45%. Меньше всего госслужба привлекает жителей Казани (26%), Уфы и Новосибирска (по 32%)", - говорится в тексте исследования.

Отмечается, что среди представителей распространенных профессиональных групп больше всего желающих трудиться на госслужбе - в числе менеджеров по логистике (55%), PR-специалистов (51%) и кладовщиков (46%). Реже всего работать в государственных структурах хотят программисты (6%), системные администраторы (13%) и дизайнеры (18%).

Исследование проводилось 2-17 февраля во всех округах РФ. В нем приняли участие свыше 5 тыс. человек старше 18 лет, не имеющие опыта работы на государственной службе.

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