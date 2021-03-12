Поклонская сообщила, что не получала предложений вновь баллотироваться в Госдуму

10:20 Источник: Газета.Ru

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская рассказала, что не получала предложений вновь баллотироваться в нижнюю палату российского парламента. Об этом она заявила в беседе с РИА «Новости».

«Предложений никаких не было. Но я пойду дальше, а куда — увидим», – отметила депутат.

Она признала, что за время работы в Госдуме совершила некоторые ошибки, однако видит их и старается делать выводы.

Кроме того, Поклонская рассказала, что не планирует стать главой какого-либо из городов в Крыму.

«Если говорить о том, что я могу возглавить в Крыму, то это, скорее всего, прокуратура, которую сама и создала», – добавила депутат.

Ранее о планах выдвинуть свою кандидатуру на выборах в Государственную думу сообщил публицист Анатолий Вассерман. Газета.Ru