Денежная база РФ в феврале увеличилась на 4,6% - ЦБ
11:00 12.03.2021 Источник: Интерфакс
Денежная база в РФ в широком определении в феврале 2021 года увеличилась на 839,8 млрд рублей, или на 4,6%, до 19 трлн 210,5 млрд рублей с 18 трлн 370,7 млрд рублей. Такие данные содержатся в информации на сайте Банка России.
Годовые темпы роста денежной базы на 1 марта выросли до 12,4% с 6,2% на 1 февраля.
В составе денежной базы объем наличных денег в феврале увеличился на 139,6 млрд рублей, или на 1,1%, до 13 трлн 320,5 млрд рублей. Доля наличных денег снизилась до 69,3% с 71,7%. Снижение произошло второй месяц подряд, после того как в начале года достигло максимума более чем за три года - 72,6%.
Рост денежной базы в феврале обеспечило увеличение объема средств банков на депозитах в Банке России более чем в 3 раза - на 1 трлн 401,3 млрд рублей, до 2 трлн 63,2 млрд рублей, тогда как остатки на корсчетах кредитных организаций в Банке России снизились на 693,9 млрд рублей, или на 21,3%, до 2 трлн 561,7 млрд рублей.
Денежная база в широком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций), остатки на счетах обязательных резервов, депонируемых кредитными организациями в ЦБ, средства на корреспондентских счетах кредитных организаций и депозиты банков, размещенные в Банке России, вложения кредитных организаций в облигации Банка России, а также иные обязательства ЦБ по операциям с кредитными организациями в национальной валюте.
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