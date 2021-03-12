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По итогам 2020 года в РФ снизилась ожидаемая продолжительность жизни

11:05 12.03.2021 Источник: РБК

По предварительным оценкам, ожидаемая продолжительность жизни в России по итогам 2020 года снизилась до 71,1 года против 73,3 года в 2019-м, следует из мартовской версии проекта единого плана правительства по достижению национальных целей развития на период до 2024 года и плановый период до 2030 года, с которой ознакомился РБК. Документ опубликовал Telegram-канал «Майский указ», приведенные в документе показатели РБК подтвердили два источника, близких к правительству.

На фоне пандемии продолжительность жизни в стране в годовом выражении сократилась впервые с 2003 года, свидетельствуют данные Росстата. Вернуться к уровню 2019 года Россия сможет через три года — в 2024 году, следует из мартовской версии правительственного плана.

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