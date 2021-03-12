Китай может оштрафовать Alibaba на рекордную сумму - WSJ
11:32 12.03.2021 Источник: РБК
Антимонопольные органы Китая изучают возможность оштрафовать гиганта онлайн-ретейла Alibaba на рекордную в истории страны сумму, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. По данным газеты, она превысит $975 млн — именно такой штраф в 2015 году заплатила американская компания Qualcomm, которую власти КНР обвинили в нарушении антимонопольного законодательства.
По данным газеты, от Alibaba также потребуют отказаться от практики «выбирай одно из двух», в соответствии с которой, по мнению регуляторов, компания ограничивала определенных поставщиков, продававших товары не только на Alibaba, но и на конкурирующих платформах.
Кроме того, регулирующие органы могут потребовать от Alibaba избавиться от некоторых активов, не связанных с ее основным бизнесом в области розничной онлайн-торговли. После того как регуляторы окончательно определятся с мерами, их должно одобрить руководство Китая. РБК
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