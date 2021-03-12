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В России выявили 9 794 заразившихся коронавирусом за сутки

11:20 12.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 9 794, до 4 370 617. Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,22%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 13 496, до 3 973 029. Доля уже выздоровевших, по данным штаба, достигла 90,9% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 486 против 459 днем ранее. Всего от инфекции умерли 91 220 пациентов. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) составила 2,09%, следует из данных штаба.

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