Цена бензина Аи-92 на бирже побила исторический рекорд
12:00 12.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Цена автомобильного бензина марки "Регуляр-92" (Аи-92) выросла на торгах в пятницу до 55,75 тыс. рублей за тонну, обновив достигнутый в мае 2018 года исторический максимум. Это следует из данных Санкт- Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).
За сегодня биржевая цена на бензин Аи-92 выросла на 1,71%. С начала года цена увеличилась на 12,33%.
В мае 2018 года стоимость Аи-92 достигала 55,43 тыс. рублей за тонну.
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