Дата послания Путина парламенту не назначена, планируется, что он выступит очно - Песков

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил информацию о том, что выступление главы государства Владимира Путина с ежегодным посланием Федеральному Собранию состоится 7-8 апреля. Однако, по словам представителя Кремля, пока прорабатывается сценарий, при котором президент очно выступит перед парламентариями.

"Нет, не могу", - сказал Песков в ответ на просьбу подтвердить появившиеся в СМИ предполагаемые числа оглашения послания. "Никаких дат пока не определено", - заверил он.

"Пока мы готовим сценарий, при котором президент будет выступать перед участниками мероприятий, выступать лично", - уточнил пресс-секретарь главы государства.