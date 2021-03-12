Дата послания Путина парламенту не назначена, планируется, что он выступит очно - Песков
13:00 12.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил информацию о том, что выступление главы государства Владимира Путина с ежегодным посланием Федеральному Собранию состоится 7-8 апреля. Однако, по словам представителя Кремля, пока прорабатывается сценарий, при котором президент очно выступит перед парламентариями.
"Нет, не могу", - сказал Песков в ответ на просьбу подтвердить появившиеся в СМИ предполагаемые числа оглашения послания. "Никаких дат пока не определено", - заверил он.
"Пока мы готовим сценарий, при котором президент будет выступать перед участниками мероприятий, выступать лично", - уточнил пресс-секретарь главы государства.
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