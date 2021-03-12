Минюст России к 2030 году планирует в 1,5 раза сократить число заключенных в колониях
13:20 12.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство юстиции РФ к 2030 году за счет исправительных центров планирует значительно сократить число заключенных в колониях - до 250-300 тыс. человек. Об этом сообщил министр юстиции Константин Чуйченко.
"К 2024 году в исправительных центрах и изолированных участках, функционирующих как исправительные центры, необходимо кратно увеличить количество мест для осужденных к принудительным работам, а к 2030 году - полностью обеспечить имеющиеся потребности. В результате решения этой задачи мы планируем кардинально снизить количество лиц, находящихся в местах лишения свободы, оценочно до 250-300 тыс. человек. Это и уменьшит финансовую нагрузку, и еще больше отразится на положении России в мировом рейтинге пенитенциарных служб", - сказал он, выступая на заседании коллегии ФСИН по итогам прошлого года.
По данным ФСИН на 1 февраля, в колониях содержится 376 тыс. осужденных. Таким образом, к 2030 году их число может сократиться в полтора раза.
Чуйченко сообщил, что в настоящее время примерно 188 тыс. осужденных на лишение свободы имеют право на замену лишения свободы принудительными работами в исправительных центрах. Он отметил, что для расширения практики привлечения к труду соответствующей категории осужденных предполагается участие бизнес-сообщества в их трудоустройстве на предприятиях.
В свою очередь директор ФСИН Александр Калашников сообщил, что практика применения наказания в виде принудительных работ имеет тенденцию к увеличению. "Если в 2017 году такой вид наказания отбывали около 600 человек, то за прошедший год по учету исправительных центров прошло уже более 12 тыс. осужденных", - сказал он. По словам Калашникова, в настоящее время уже функционируют 26 исправительных центров и 82 участка в качестве исправительных центров общей вместимостью более 7,5 тыс. осужденных. Он напомнил, что с 1 января 2020 года вступили в силу поправки в Уголовно-исполнительный кодекс РФ, которые позволили создавать участки исправцентров на объектах сторонних организаций.
Глава ФСИН отметил, что утвержден перечень объектов, на базе которых в 2021-2022 годах планируется организация еще 42 исправительных центров и 16 участков с возможностью размещения 6 464 осужденных.
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