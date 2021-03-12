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Макростабильность России неоспорима - Песков

13:32 12.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Макроэкономическая стабильность России неоспорима, она получает наивысшую оценку среди мировых финансистов. Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Днем ранее глава государства Владимир Путин заявил о том, что бизнес волен сам принимать решения об инвестициях, но лучше вкладывать деньги дома, в России, а не держать их в "тихих гаванях" за рубежом. Как пояснил Песков, Россия намерена создавать максимально благоприятные условия для внутренних инвестиций, чтобы стимулировать бизнес к выбору именно такой стратегии.

Говоря о том, какой в Кремле видят роль Центробанка в этом процессе и считают ли, что тот должен проводить более стимулирующую денежно-кредитную политику, Песков напомнил: "Центробанк является мегарегулятором". "И вы знаете, что макростабильнось в России - это тот факт, который является абсолютно неоспоримым", - подчеркнул представитель Кремля, добавив, что макростабильность РФ получает наивысшую оценку среди мировых финансистов.

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