РФ будет бороться с попытками ввести санкции против Сирии и манипулировать ОЗХО - Захарова
14:00 12.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Москва будет противостоять попыткам Запада ввести санкции против Дамаска на предстоящей конференции государств - участников Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Теперь же коллективный Запад, абсолютно цинично разрушая нормы Конвенции по запрещению химического оружия в обход исполнительного совета организации, добивается введения санкций против Дамаска на предстоящей конференции государств - участников конвенции. <...> Мы будем противодействовать этой затее. Мы констатируем, что усилиями Соединенных Штатов и манипулируемого ими Технического секретариата ОЗХО эта организация превратилась в инструмент обслуживания геополитических интересов узкой группы избранных стран, у которых та самая пресловутая солидарность, которая является не солидарностью, а просто пособничеством друг другу, все более заменяет здравый смысл и чувство реальности", - отметила Захарова.
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