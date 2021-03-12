ФСИН начала вести радиомониторинг для выявления телефонов в колониях
14:12 12.03.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Федеральная служба исполнения наказаний начала вести радиомониторинг для выявления телефонов в исправительных колониях, что уже позволило выявить более 27 тыс. абонентских номеров. Об этом сообщил директор ФСИН Александр Калашников на заседании коллегии ФСИН по итогам прошлого года.
"Во взаимодействии с подразделениями МВД России и ФСБ в субъектах Российской Федерации для установления абонентских номеров, незаконно используемых на территории учреждений УИС, организовано проведение оперативно-технических мероприятий с применением специализированного оборудования радиомониторинга", - сказал Калашников. Он сообщил, что "всего проведено более 800 мероприятий, в ходе которых установлены свыше 27 тыс. абонентских номеров".
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